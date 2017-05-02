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Сегодня в Одессе на Куликовом поле собралось более 5 тысяч человек на акцию памяти по погибшим 2 мая. 

Несмотря на попытки полиции не пускать участников акции на площадь, активисты в большом количестве собрались у Дома профсоюзов. Участники акции скандировали: «Вон из Одессы, бандеровские бесы!», «Не забудем, не простим!», «Одесса - город герой», сообщает Golos.ua

В ходе мероприятия активисты заявили, что Президент Украины Петр Порошенко несет ответственность за отсутствие результатов расследования трагедии и «покрывает убийц». Матери погибших обвинили президента в замораживании и имитации расследования преступлений на Куликовом поле 2 мая 2014 г. Участники акции держали плакаты «Импичмент Порошенко» и выкрикивали соответствующие лозунги об отставке Президента. 

Лидер украинских землячеств Дмитрий Скворцов сообщил, что родственники погибших обратятся в Верховную раду с требованием создания комиссии по импичменту Порошенко: «Сотрудники «правоохранительных» органов задержали родственников погибших и не давали им пройти для возложения цветов и молитвы. Вот поступает информация, что кое-кого уже отпустили, но понятно, что всех «зафиксировали».

Родители, дети, близкие погибших в ответ обвиняют в репрессиях и отсутствии результатов расследования по Одесской Хатыни человека, который называет себя гарантом соблюдения Конституции. Они намерены собрать подписи и передать их в Верховную раду с требованием создать комиссию по расследованию (без)действий Порошенко».

Одна из групп, которая развернула баннер «Импичмент Порошенко», была задержана полицией. Также между активистами «Куликова поля» и представителями «Правого сектора» (во главе с лидером одесской ячейки Сергеем Стерненко) завязалась драка. Однако правоохранители разняли конфликтующие стороны.
ForUm

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