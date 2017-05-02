В центре Одессы представители различных религиозных христианских конфессий провели молебен в память о погибших 2 мая 2014 года, во время Революции Достоинства и в зоне проведения антитеррористической операции.

Несколько сотен человек собрались около 18.00 на Греческой площади, где 2 мая 2014 года начались массовые беспорядки, в результате которых в городе погибли 48 человек. Люди пришли с флагами Украины, цветами, многие повязали на плечи желто-синие полотнища.

В межконфессиональном молебне приняли участие около десяти представителей духовенства, в том числе, УПЦ КП, Греко-католической и Армянской церквей. Во время мемориального мероприятия люди наклонили флаги на древках, многие стали на колени.

В ходе акции представители духовенства подчеркивали, что молятся за всех погибших – в центре города и на Куликовом поле, за всех, кто отдал жизнь за независимость Украины – участников Революции Достоинства и АТО, сообщает УНИАН.

Выступающие отмечали, что независимость когда-то «досталась как бы даром, но сейчас нам за нее приходится платить» в окопах на востоке страны. Также прозвучало произведение «Пливе кача», ставшая музыкальным символом Майдана.

На Греческой площади также развернута фотоэкспозиция «Необъявленная война», на которой представлены снимки, сделанные в зоне АТО. Общественный порядок обеспечивает большое количество правоохранителей.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в 7 утра Куликово поле в Одессе открыли для желающих почтить память погибших 2 мая 2014 года.



