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В Одессе в результате повторного обследования здания Дома профсоюзов и прилегающей территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов не обнаружено, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что в настоящее время доступ на территорию Куликова поля для граждан открыт.

«Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к совершению указанного правонарушения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 2 мая, в 12:45 в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирован Дом профсоюзов в Одессе.

В результате обследования здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов не обнаружено.

В 16:30 на спецлинию «102» позвонил неизвестный мужчина, который рассказал, что услышал разговор двух случайных прохожих о том, что Дом профсоюзов заминирован.
ForUm

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