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В Одессе полиция снова проверяет информацию о минировании Дома профсоюзов, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области. 

«В 16:30 на спецлинию «102» позвонил неизвестный мужчина, который рассказал, что услышал разговор двух случайных прохожих о том, что Дом профсоюзов заминирован», – говорится в сообщении.

По данным главка, сейчас на наличие взрывоопасных веществ или предметов здание проверяют правоохранители, в том числе и специалисты взрывотехнического управления ГУНП и кинологи со служебными собаками.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 2 мая, в 12:45 в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирован Дом профсоюзов в Одессе.

В результате обследования здания и прилегающей территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов не обнаружено
ForUm

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