В связи с проведением поминальных мероприятий по погибшим 2 мая 2014 года в Одессе усилено патрулирование улиц и мест массового скопления граждан, ситуация в городе контролируемая и стабильная. Об этом заявил во время брифинга начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Ситуация в городе контролируется и стабильная. У полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокаций. Все желающие возложить цветы погибшим могут это сделать беспрепятственно. Скоплений граждан нет, нарушений общественного порядка не зафиксировано», – отметил он.

По данным полиции, для обеспечения общественного порядка и своевременного реагирования на изменения в оперативной обстановке в Одессе задействованы более 2000 правоохранителей, среди которых - около 500 бойцов Национальной гвардии Украины.

«Сегодня город и его улицы максимально перекрыты правоохранителями, которые ориентированы, в первую очередь, на превентивные меры, - рассказал командир ВЧ 3012 НГУ Виталий Данько, - подразделения Национальной гвардии Украины действуют в четком взаимодействии с Нацполицией и другими силовыми структурами».

Как ранее сообщал ForUm, сегодня в 7 утра Куликово поле в Одессе открыли для желающих почтить память погибших 2 мая 2014 года.