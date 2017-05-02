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Сегодня в 7 утра Куликово поле в Одессе открыли для желающих почтить память погибших 2 мая 2014 года.

Как сообщает «Думская», людей пускают со стороны Канатной улицы через рамки металлодетекторов.

На площади и по ее периметру патрулируют полицейские наряды и военнослужащие Национальной гвардии.

«Передвижение людей по Куликовому полю тоже контролируется. Конфликтов пока не было. Какая-то женщина пыталась пройти с георгиевской лентой, с ней провели беседу, провокационный предмет изъяли. Вход на Соборную площадь тоже открыт. Там тоже дежурят полицейские и гвардейцы», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины сообщила, что спецслужбы России готовят провокации на территории Одесской области в годовщину памяти жертв событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и День Победы (9 мая).

 
ForUm

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