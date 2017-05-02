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Вчера, 1 мая, в Святошинском районе столицы на территории учебного заведения на проспекте Леся Курбаса произошел взрыв неустановленного устройства, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным главка, о взрыве около 19 часов в полицию сообщил прохожий. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции.

Правоохранители провели осмотр территории и изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось. Осколками повреждена стена здания.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения, разыскивают свидетелей и очевидцев. В результате никто не пострадал.
ForUm

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