Вчера, 1 мая, в Святошинском районе столицы на территории учебного заведения на проспекте Леся Курбаса произошел взрыв неустановленного устройства, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным главка, о взрыве около 19 часов в полицию сообщил прохожий. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции.

Правоохранители провели осмотр территории и изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось. Осколками повреждена стена здания.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения, разыскивают свидетелей и очевидцев. В результате никто не пострадал.