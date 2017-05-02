Вчера, 1 мая, в аэропорту «Борисполь» пограничники не пропустили в Украину 2 россиян, которые якобы ехали в Киев, однако не смогли подтвердить цель своего путешествия, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«38 и 31-летний мужчины прибыли в Украину рейсом из Минска. При оформлении они пытались убедить пограничников, что прибыли якобы с целью туризма и будут находиться в Киеве в течение 10 дней. Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цель своего пребывания на территории Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по данному факту были проинформированы подразделения СБУ и Нацполиции, а мужчинам отказано в пропуске через государственную границу Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности не пустила в Украину россиянина, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагических событий 2 мая.