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Совместная миссия Украины, Канады и Великобритании с 2 по 6 мая выполнит наблюдательный полет над Беларусью и Россией в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергей Рыжков.

«В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период со 2 по 6 мая совместная миссия Канады, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников республика Беларусь и Российская Федерация на канадском самолете наблюдения C130-J с аэродрома «Кубинка», — сказал Рыжков, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета C130-J будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры.

C130-J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты. Это исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

 
ForUm

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