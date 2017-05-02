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В ростовском СИЗО опровергли информацию о смерти украинца Артура Панова.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону.

«Мы связались с российскими органами власти. В УФСИН и в СИЗО сказали, что Панов жив и здоров», - сказал дипломат.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на блоггера одного российских интернет-изданий распространили сообщение о смерти из-за сердечной недостаточности украинца Артура Панова, обвиняемого в подготовке теракта в России.


 
ForUm

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