Сегодня, 2 мая, около 5:40 в столице на проспекте Победы произошло ДТП, в результате которого водитель погиб, а пассажир в тяжелом состоянии попал в больницу, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Предварительно установлено, что автомобиль «КИА Черато» на большой скорости двигался в направлении Шулявки. Вероятно, водитель не справился с управлением, его занесло - и машина ударилась в опору.

Водитель, киевлянин, 1994 года рождения, от полученных травм погиб на месте, а пассажир, иностранец в возрасте 35-40 лет, с травмами тела и травматической ампутацией правой руки в тяжелом состоянии доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Механизм и обстоятельства происшествия устанавливаются.