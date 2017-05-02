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За минувшие сутки враг 55 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, четверо военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На приморском направлении по позициям вблизи Павлополя враг бил со 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам возле Марьинки. Огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг накрывал позиции неподалеку Гнутово. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Красногоровки, а вооружение БМП, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - по защитникам Водяного. Из гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям сил АТО в районах населенных пунктов Талаковка, Широкино, а из пулеметов больших калибров - вблизи Новотроицкого. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции возле Луганского. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам неподалеку Авдеевки. Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - по защитникам Новгородского, Майорска, Зайцево и шахты «Бутовка».

На луганском направлении из автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по опорным пунктам у Новозвановки. Автоматические гранатометы и стрелковое оружие противник применял по позициям вблизи населенных пунктов Валуйское, Крымское, Малиновое, Станица Луганская.

В штабе также подчеркнули, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.
ForUm

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