Посольство Украины в Великобритании подтверждает задержание семерых украинцев, пытавшихся нелегально перебраться в эту страну. Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

«Британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля в г. Орфорд 7 граждан Украины во время нелегального пересечения границы Великобритании», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что принимают меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.

Ранее сообщалось, что семь человек, предположительно граждане Украины, задержаны по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого села на мель яхта.