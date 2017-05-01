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Посольство Украины в Великобритании подтверждает задержание семерых украинцев, пытавшихся нелегально перебраться в эту страну. Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

«Британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля в г. Орфорд 7 граждан Украины во время нелегального пересечения границы Великобритании», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что принимают меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.

Ранее сообщалось, что семь человек, предположительно граждане Украины, задержаны по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого села на мель яхта.
ForUm

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