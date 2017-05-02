также в разделеПроисшествия
В Одессе из-за сообщения о минировании с Куликова поля эвакуировали людей 26
За прошлые сутки в зоне АТО 55 обстрелов, ранены 4 военных 22
Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела 19
В Одессе в районе Куликова поля нашли рюкзак со взрывчаткой 42
НВФ обстреляли частный сектор Авдеевки 32
Экс-министр попал в ДТП 64
ОБСЕ: С начала года в зоне АТО от мин пострадали 140 мирных жителей 23
На Донетчине в результате подрыва автомобиля погиб военный 130
Умерла женщина, раненая из-за ЧП в Балаклее 39
НВФ обстреляли позиции у Красногоровки: один военный погиб, четверо ранены 38
В Тернополе осквернили памятник дивизии СС «Галичина» 137
С начала года в Украине утонули почти 140 человек 19
На Ривненщине пытались взорвать военный склад с горючим 182
Украинский боксер Узелков сбил под Киевом лося 58
Ситуация в зоне АТО обостряется: 1 военный погиб, еще 6 – ранены 67
На Львовщение обстреляли рейсовый автобус 52
На Харьковщине во время учений погибли двое военных 113
Мэр Днипра ударил активиста 117

29 апреля в ростовском следственном изоляторе из-за сердечной недостаточности скончался гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняли в подготовке террористического акта в России, сообщает «Фонтанка».

«14 февраля в Северо — Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по делу Артура Панова, вместе с ним на скамье подсудимых также оказался и ростовский студент, которому инкриминируют содействие в преступной деятельности украинца. Известно, что Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области, после того как под видом беженца пересек украино-российскую границу с целью совершения теракта на территории России», – говорится в сообщени. 

По данным издания, на момент задержания Панову не было и 18 лет. Известно, что находясь под стражей Панов неоднократно объявлял голодовки, что могло привести к резкому ухудшению состояния здоровья.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года