29 апреля в ростовском следственном изоляторе из-за сердечной недостаточности скончался гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняли в подготовке террористического акта в России, сообщает «Фонтанка».
«14 февраля в Северо — Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по делу Артура Панова, вместе с ним на скамье подсудимых также оказался и ростовский студент, которому инкриминируют содействие в преступной деятельности украинца. Известно, что Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области, после того как под видом беженца пересек украино-российскую границу с целью совершения теракта на территории России», – говорится в сообщени.
По данным издания, на момент задержания Панову не было и 18 лет. Известно, что находясь под стражей Панов неоднократно объявлял голодовки, что могло привести к резкому ухудшению состояния здоровья.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время