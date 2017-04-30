Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на митинге в честь 100 дней президентства, раскритиковал американские «лживые СМИ» и обвинил их в производстве фейков, сообщает ВВС.

«Сейчас, в Вашингтоне, они смотрят, и они хотят быть здесь сегодня вечером с нами», - сказал Трамп в своей речи на митинге в Харрисбурге, штат Пенсильвания. - И ничто не может радовать меня больше, чем быть тут за более чем 100 миль от вашингтонского болота и проводить вечер со всеми вами».

Президент заявил, что если работа СМИ - быть честными и говорить правду, то они заслуживают «жирной двойки».

Трамп добавил, что журналисты оказались в ловушке на ужине в Вашингтоне, и предсказал, что мероприятие будет «очень, очень скучным».

Президент на 100-й день работы в должности предпочел поехать на митинг для своих сторонников Пенсильвании. Мероприятие походило на его выступления перед избирателями во время кампании.

На ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме Трамп не поехал.

Ассоциация корреспондентов появилась более 100 лет назад, в 1914 году, и с 1921 года ее специальные ужины традиционно посещали президенты США. Трамп традицию нарушил.

«Ведущие (лживые) СМИ отказываются оглашать список наших достижений, включая 28 подписанных законов, усиление на границах и огромный оптимизм», - написал он в «Твиттере».