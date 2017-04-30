Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Ульяна Супрун не является фигурантом ни одного уголовного производства. Таким образом, хочу опровергнуть слова директора НАБУ Артема Сытника», - отметила она.
Сарган добавила, что ГПУ и МВД ведут только проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы.
Напомним, 28 апреля Сытник заявил, что Генеральная прокуратура Украины расследует уголовные дела против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.
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