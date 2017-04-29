Взыскание в доход государства 1,5 млрд долларов США, якобы украденных Януковичем, было совершено с нарушением закона. Это не только порождает опасный прецедент, когда власть сможет отобрать деньги у любого гражданина, но и открывает для Виктора Януковича дорогу к возврату средств и их фактической легализации. Об этом у себя на странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

«Генпрокуратура «наехала» на «стрелочника», который взамен на прекращение уголовного преследования и последующую государственную охрану признался, что он является членом организованной преступной группы Януковича. А деньги предприятий (по списку, составленному ГПУ) они с Януковичем украли вместе и разместили на счетах этих самых предприятий (список тот же). За это признание «стрелочник» был освобожден от наказания, к нему приставили охрану, а деньги приговором суда конфисковали... Другими словами, если бы краматорский «стрелочник» заявил, что деньги Януковича выводились на счета Липецкой фабрики «Рошен», или, к примеру, на пенсионную карточку Азарова, банковскую карту президента США Трампа, или на банковскую карту любого пользователя ФБ, то Краматорский суд по команде ГПУ конфисковал бы и их тоже...», - рассказал бывший замгенпрокурора.

Кузьмин полагает, что украинцы стали свидетелями рождения новой формы фальсификации уголовных дел и изъятия чужих денег через так называемые сделки «стрелочников» со следствием.

«Теперь любой следователь может «договориться» с арестованным вором или наркоманом о прекращении против него уголовного дела взамен на обвинение любого человека, на которого укажет следователь, в преступлении, которого ничего не подозревающий человек никогда не совершал. Это даст возможность не только посадить невиновного, но и отобрать его имущество по решению «суда последней инстанции», - отметил он.

Кроме того, по мнению бывшего прокурора, продавив в суде подобное решение, ГПУ открыла для Януковича возможность обжаловать конфискации, получить деньги обратно и, де-факто, легализовать их.

«Складывается впечатление, что Луценко, выдавив в Краматорском суде «рейдерское» решение о конфискации, дал возможность Януковичу обжаловать действия ГПУ в судах международной юрисдикции и просто помог ему легализовать их и вернуть назад. Если, конечно, эти деньги действительно были украдены...», - полагает Кузьмин.

Бывший замгенпрокурора согласен с тем, что борьба с коррупцией должна быть приоритетом для любой власти, и, если Янукович действительно украл эти миллиарды, то они должны быть конфискованы в доход государства по приговору суда.

«Но по законному и понятному всем приговору», - написал Кузьмин.