Интерпол отказал в ходатайстве РФ объявить в розыск экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Об этом глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook.

«С удовлетворением и уважением констатирую, что Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ», - написал министр.

Аваков отметил, что российские следователи, как следует из документа, подозревают Яценюка в том, что он «огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном».

«Данные события якобы имели место во время участия Яценюка в «вооруженной банде «Мечта», в составе которой он «принимал участие в атаках на российских военнослужащих» в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции «Грозный» с 31 декабря 1994 года по 2 января 1995 года», - рассказал министр.

Напомним, ранее Аваков просил Интерпол отклонить запрос России об объявлении экс-премьера, лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка в международный розыск.