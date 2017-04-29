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Силовики задержали около сотни участников акции «Надоел» в разных городах России, сообщает Радио Свобода.

По их данным, больше всего задержанных - по несколько десятков - в Санкт-Петербурге и Туле, где также были конфискованы письма российскому президенту Владимиру Путину. В Москве акция, на которую вышло несколько сотен людей, прошла без задержаний.

Участники акции «Надоел» призывают Путина не участвовать в президентских выборах, которые запланированы на 2018 год.

В некоторых городах проведению акции мешали представители местной власти: в Томске, в частности, речи активистов «глушили» патриотическими песнями из машин коммунальщиков, а в Краснодаре неожиданно начали стричь газон в месте проведения протестных мероприятий.

Акции «Надоел» движения «Открытая Россия» проходят сегодня во многих российских городах. В Кемерово на мероприятии были задержаны около 20 активистов. В Ижевске, Горно-Алтайске, Новокузнецке и Тюмени в полицию попали организаторы протестов.

Организация «Открытая Россия», поддерживаемая Михаилом Ходорковским, анонсировала акцию «Надоел» в конце марта. 26 апреля российские власти признали зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» «нежелательной». На следующий день в офисе одноименного движения в Москве прошел обыск.

 
ForUm

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