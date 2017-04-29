Сегодня в Лондоне украинец Владимир Кличко спустя долгое время вернется в ринг, чтобы сразиться с британцем Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.

В букмекерской конторе William Hill подсчитали, что объем ставок на супербой составит 130 млн долларов. А вот в Британии, где пройдет сам бой, объем составит более 25 млн, что станет рекордом для Англии, сообщает 112 Украина.

В самой конторе считают Джошуа фаворитом противостояния. На его победу идет ставка 1.44, а на победу Кличко - 3.00.

Наиболее вероятным исходом в британской компании считают победу Джошуа по очкам (7.00), которая совсем немного опередила ставку «Победа Кличко по очкам» (8.00).

Самыми опасными раундами в исполнении Джошуа в William Hill будут шестой и седьмой. На победу нокаутом британца в это время идет ставка с коэффициентом 15.00. У Кличко самыми опасными считают раунды 6-8, где победа украинца нокаутом котируется ставкой 36.00.

Напомним, в прямом эфире 29 апреля боксерский бой в Украине покажет телеканал «Интер». Начало боя Кличко - Джошуа ориентировочно в 23:00 - 00:00.