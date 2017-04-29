Президент Украины Петр Порошенко поздравил ГП «Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» с успешным этапом испытаний ракетного комплекса «Ольха». Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.
«Поздравляю конструкторское бюро «Луч» с успешным этапом испытаний ракетного комплекса «Ольха»! Особенно приятно, что все составляющие для производства «Ольхи» – украинские», - говорится в сообщении.
Порошенко заверил, что работа над укреплением обороноспособности Украины продолжается.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время