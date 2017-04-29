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Президент Украины Петр Порошенко поздравил ГП «Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» с успешным этапом испытаний ракетного комплекса «Ольха». Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Поздравляю конструкторское бюро «Луч» с успешным этапом испытаний ракетного комплекса «Ольха»! Особенно приятно, что все составляющие для производства «Ольхи» – украинские», - говорится в сообщении.

Порошенко заверил, что работа над укреплением обороноспособности Украины продолжается.
ForUm

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