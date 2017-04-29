На территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО), которые временно неподконтрольны Украине, вблизи патруля СММ ОБСЕ произошел взрыв и был открыт огонь из стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ.

«28 апреля патруль Миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на блокпосте «ЛНР», расположенном приблизительно в 1,5 км к юго-западу от подконтрольного «ЛНР» н. п. Молодежное (63 км к северо-западу от Луганска), где наблюдатели разговаривал с вооруженным членом «ЛНР», - говорится в сообщении.

В Миссии отметили, что в 12:17 члены патруля СММ направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда тот же член «ЛНР» стал махать наблюдателям рукой, показывая тем самым, чтобы патруль быстро покинул это место.

В 12:20 уже находясь внутри своих автомобилей, наблюдатели услышали взрыв. По их оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50-100 м к северо-западу. Команда Миссии увидела облако черного дыма, однако издалека место удара не было видно. Патруль СММ незамедлительно уехал из этого района.

В тот же день другой патруль СММ в составе пятерых сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на наблюдательном пункте приблизительно в 50 м к западу от позиции «ЛНР», находящейся в 1 км к северо-западу от подконтрольного «ЛНР» н. п. Крутая Гора (16 км к северо-западу от Луганска).

«Приблизительно в 10:35, когда все члены патруля Миссии находились вне автомобилей, они услышали выстрел из стрелкового оружия приблизительно за 40-50 м. Команда СММ не смогла определить тип примененного вооружения и направление огня. Патруль Миссии незамедлительно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в Луганск», - сказано в сообщении.

В обоих случаях СММ проинформировала об этом Совместный центр контроля и координации (СЦКК), а также обратилась в СЦКК с запросом разобраться с инцидентами.

Напомним, 23 апреля во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе Луганской области на оккупированной территории вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения.