Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что мэр Одессы Геннадий Труханов ветирует скандальное решение городского совета о переименовании улиц. Об этом Аваков написал Twitter.
«Провели с Игорем Райниным (глава АП. – Ред.) встречу с мэром Одессы. Хорошо, аргументировано поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение горсовета», - отметил глава МВД.
Напомним, 26 апреля Одесский городской совет вернул названия части улиц, которые были изменены в рамках декоммунизации.
Приморский районный суд Одессы 28 апреля признал недействительным данное решение Одесского горсовета.
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