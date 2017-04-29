В пятницу, 28 апреля, на центральном железнодорожном вокзале Киева неизвестные напали на сотрудников фельдъегерской службы, отобрав у них документацию и две единицы табельного оружия. Об этом в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, около 21:45 правоохранители получили информацию, что неизвестные лица на платформе железнодорожного вокзала напали на трех сотрудников фельдъегерской службы, осуществляющих сопровождение документов. «Злоумышленники отобрали у мужчин несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова. После совершенного правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле», - рассказала Блищик.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Соломенского и Главного управлений полиции. По словам пострадавших, нападавшие были одеты в черную одежду и имели при себе оружие. Злоумышленники нанесли работникам фельдъегерской службы телесные повреждения, после чего одного из них госпитализировали.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых. В городе введен оперативный план «Сирена».

Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.