За минувшие сутки члены НВФ 70 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, двое военных погибли, шестеро ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие враг применял по позициям вблизи Водяного.

По защитникам Гнутово противник бил из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев вблизи Павлополя враг обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле Широкино - из вооружения БМП и БТР. По позициям в Лебединском и Старогнатовке НВФ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по опорным пунктам вблизи Талаковки и Новотроицкого - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении из артиллерии калибра 152-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров НВФ стреляли по опорным пунктам возле Троицкого. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы они применяли по украинским позициям вблизи Авдеевки. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по опорным пунктам вблизи Луганского. Из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров НВФ вели огонь по защитникам населенного пункта Пески, а из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Верхнеторецкого. Из противотанковых гранатометов обстреливались позиции вблизи Зайцево, кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении по позициям возле Новозвановки противник применял артиллерию калибра 122-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров НВФ накрывали защитников Новоалександровки, а из 82-мм минометов били по защитникам Новотошковки. Из 120-мм минометов обстреливались украинские опорные пункты возле населенных пунктов Орехово, Нижнее и Екатериновка. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливались защитники Попасной, Станицы Луганской и Валуйского, а из автоматических гранатометов - защитники Крымского.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня», - отметили в штабе.