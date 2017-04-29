также в разделеСтатьи
Борьба за пенсию: Если твое предприятие оказалось на той стороне 147
Жизнь в Зоне отчуждения: что происходит с природой и животными после аварии на ЧАЭС 503
Юристам Бичуча грозит лишение адвокатской лицензии 382
Победа Макрона в первом туре - шанс для Евросоюза? 98
Дожить до пенсии: когда и как в Украине повысят пенсионный возраст 2285
Ограбление по-житомирски 834
ЛЯПота за неделю: Халтура Гройсмана, пупырышка Тимошенко, козырь Турчинова 421
Чем запомнится Валерия Гонтарева на посту главы НБУ 340
Российские лекарства вытесняют из украинских аптек 546
В Украине за месяц дважды изменили тариф на газ: сколько теперь придется платить украинцам 1230
5 вопросов о США и Сирии: как это скажется на ситуации в Украине 376
ЛЯПота за неделю: Оголтелый популизм Гройсмана, базарная баба Ляшко, бесстыжие рожи Авакова 463
Как будет работать безвизовый режим для Украины 933
Бичуч и команда Слюсара сорвали план раздела «Агросвита» 1584
Декларации глав фракций: жизнь на одну зарплату и аренда отеля в Швейцарии 468
МВФ надолго. Зачем Украине новые транши Фонда 324
За бесплатными лекарствами – с правильным рецептом 399
Кто оставил украинцев без виз, а кто выдает мультивизы: «Шенген» в цифрах 458

Предлагаем Вам избранные цитаты украинских политиков с 22 по 29 апреля.

«Если хотите - это рубикон, когда мы отходим от российской империи и возвращаемся к нашей европейской колыбели», -  Президент Петр Порошенко о дате предоставления безвизового режима Украине.

«Я вообще удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств», - генпрокурор Юрий Луценко о выведении средств из Украины экс-президентом Виктором Януковичем.

«Мы видим достаточное количество дураков из Российской Федерации, которые думают, что они могут раскачать ситуацию», - глава МВД Арсен Аваков о том, что Россия попытается расшатать ситуацию во время проведения «Евровидения».

«Меня возили по городу в непонятной машине, с какими-то непонятными людьми, которые точно не были медиками. И именно тогда появилось это знаменитое одеяло», - отстраненный председатель ГФС Роман Насиров о происхождении клетчатого одеяла, которым он накрывался во время заседания суда по избранию ему меры пресечения.

«Извините, не буду показывать, он в интимной зоне», - отстраненный председатель ГФС Роман Насиров об электронном браслете, который он носит.

«Чтобы я провалился на этом месте - если против меня есть доказательства. Неужели я похож на идиота, чтобы нарушать закон?» - лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко о своем возможном незаконном обогащении.

«Думаю, что просто руководитель не в адеквате», - премьер-министр Владимир Гройсман о председателе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, которая во второй раз не явилась на заседание Кабмина.

«Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу», - первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко о возможной отставке председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.

«Президентство ПАСЕ – не какая-то шапка, которую можно снять, а потом надеть», - нардеп Борислав Береза о председателе ПАСЕ Педро Аграмунте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года