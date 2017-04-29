Предлагаем Вам избранные цитаты украинских политиков с 22 по 29 апреля.

«Если хотите - это рубикон, когда мы отходим от российской империи и возвращаемся к нашей европейской колыбели», - Президент Петр Порошенко о дате предоставления безвизового режима Украине.

«Я вообще удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств», - генпрокурор Юрий Луценко о выведении средств из Украины экс-президентом Виктором Януковичем.

«Мы видим достаточное количество дураков из Российской Федерации, которые думают, что они могут раскачать ситуацию», - глава МВД Арсен Аваков о том, что Россия попытается расшатать ситуацию во время проведения «Евровидения».

«Меня возили по городу в непонятной машине, с какими-то непонятными людьми, которые точно не были медиками. И именно тогда появилось это знаменитое одеяло», - отстраненный председатель ГФС Роман Насиров о происхождении клетчатого одеяла, которым он накрывался во время заседания суда по избранию ему меры пресечения.

«Извините, не буду показывать, он в интимной зоне», - отстраненный председатель ГФС Роман Насиров об электронном браслете, который он носит.

«Чтобы я провалился на этом месте - если против меня есть доказательства. Неужели я похож на идиота, чтобы нарушать закон?» - лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко о своем возможном незаконном обогащении.

«Думаю, что просто руководитель не в адеквате», - премьер-министр Владимир Гройсман о председателе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, которая во второй раз не явилась на заседание Кабмина.

«Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу», - первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко о возможной отставке председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.

«Президентство ПАСЕ – не какая-то шапка, которую можно снять, а потом надеть», - нардеп Борислав Береза о председателе ПАСЕ Педро Аграмунте.