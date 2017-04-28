Копания, близкая к бывшему председателю Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили, выиграла в тендере на поставку угля в Украину по завышенной цене.

ПАО «Центрэнерго» провело тендер на закупку угля импортного производства для Змиевской и Трипольской ТЭС стоимостью 1,904 млрд грн через систему ProZorro.

В тендере принимали участие польская компания I-COAL Sp z o.o. b и грузинская «Сакнахшири GIG», но его результаты отменили. Ожидаемую сумму тендера повысили до 1,9 млрд грн. Этот повторный тендер выиграла грузинская компания, которая будет поставлять в Украину уголь стоимостью 95 долл. за тонну, в то время как в Роттердаме сегодня цена – 75 долл. за тонну, сообщает Gazeta.ua.

Компания «Сакнахшири» входит в состав «Грузинской индустриальной группы» (GIG), основателем которой является бизнес партнер Саакашвили Давид Бежуашвили, брат экс-министра обороны и экс-министра иностранных дел Грузии времен Саакашвили - Гелы Бежуашвили.

Теперь за каждую тонну угля украинцы будут переплачивать $20, а в целом переплатят $14 млн, которые получат бизнеспартнеры Саакашвили. Как считают эксперты, это инвестиция власти в отношениях с оппозиционным политиком Саакашвили.