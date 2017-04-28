В Днипре на майские праздники могут быть провокации, заявили 28 апреля члены общественного совета при управлении Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Как отметил председатель общественного совета Олег Мороз, он располагает информацией о «потенциальных мятежниках», которые будут действовать 8 и 9 мая, сообщает «Радио Свобода».

«Владеем информацией о потенциальных мятежниках и пропагандистах, которые, вероятно, будут распространять антиукраинские настроения 8 и 9 мая», - сказал Мороз.

Как отметили члены общественного совета, они призывают днипрян не поддаваться на провокации и в случае выявления пропаганды коммунистической символики обязательно обращаться в правоохранительные органы.

Как сообщила член совета при УСБУ в Днепропетровской области Вероника Комиссар, в майские дни в Днипре могут состояться «сомнительные мероприятия», инициированные организацией, которая называет себя «Союзом коммунистов (большевиков)». В социальных сетях распространен анонс собрания, запланированного этой организацией на 1 мая.

Кажется, в Днепре назревает коммунистически большевистская эпидемия, или запрещенные законодательством призраки прошлого планируют на майские праздники провести красный шабаш в городе, который остановил «русскую весну», - отметила Комиссар.