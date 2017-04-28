Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как известно, размер минимальных цен на алкоголь, который действует сегодня, введен в ноябре 2016 года. В то же время, в 2017 году выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков (водку, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина и т.д.).

«Вследствие этого в Минэкономразвития поступили многочисленные обращения участников рынка, которые отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы. Вследствие этого, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей», - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения доли теневой экономики предлагают повысить минимальные цены на алкоголь. В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 7,64-11,3%; виски, ром и джин - на 3,5-4,6%; коньяк (бренди) - на 3,4-6,1%; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты - на 1,7-1,8%.