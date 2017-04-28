Президент Петр Порошенко передал представителям Западного, Северного, Южного, Восточного, Азово-Черноморского региональных управлений Госпогранслужбы и представителям Главного центра связи, автоматизации и защиты информации средства радиосвязи, полученные в рамках проектов международно-технической помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Президент отметил, что рад возможности вручить пограничникам современную, высокоэффективную технику, которую Украина получила от американских партнеров. Это – средства военной радиосвязи различных типов производства компании HARRIS стоимостью более 21 млн долларов США, более 0,5 млрд грн.
«Эта техника значительно повысит эффективность наших действий, эффективность охраны и обороны государственной границы. Она позволит организовать защищенную телефонную радиосвязь между подразделениями пограничной службы и улучшить взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил Украины. Она позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы противника», - сказал Порошенко и поблагодарил США за поддержку и помощь.
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