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Президент Петр Порошенко передал представителям Западного, Северного, Южного, Восточного, Азово-Черноморского региональных управлений Госпогранслужбы  и представителям Главного центра связи, автоматизации и защиты информации средства радиосвязи, полученные в рамках проектов международно-технической помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент отметил, что рад возможности вручить пограничникам современную, высокоэффективную технику, которую Украина получила от американских партнеров. Это – средства военной радиосвязи различных типов производства компании HARRIS стоимостью более 21 млн долларов США, более 0,5 млрд грн.

«Эта техника значительно повысит эффективность наших действий, эффективность охраны и обороны государственной границы. Она позволит организовать защищенную телефонную радиосвязь между подразделениями пограничной службы и улучшить взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил Украины. Она позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы противника», - сказал Порошенко и поблагодарил США за поддержку и помощь.

 
ForUm

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