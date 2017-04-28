Для получения монетизированной части экономии субсидий в местное управление социальной защиты нужно подать заявление, в котором указать реквизиты для перечисления средств – номер банковского счета или отделения «Укрпочты». Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам Розенко, до 1 июня предприятия-поставщики услуг должны сформировать списки людей, которые имеют экономию соответствующих энергоресурсов, и передать эти списки в управления соцзащиты населения.

«От человека потребуется только с 1 июля до 1 сентября подать в управление соцзащиты заявление с указанием или банковского счета, или отделения «Укрпочты», куда можно перечислить эти деньги», - сказал он.

Вице-премьер также подчеркнул, что выплата средств за экономию субсидий никоим образом не повлияет на размер самой субсидии в будущем. «Эта выплата никоим не повлияет на будущие назначения субсидий», - заверил он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что около 1,5 миллиона украинских семей, которые по результатам отопительного сезона сэкономили жилищные субсидии на газ и электроэнергию, используемую только для отопления помещения, получат денежное вознаграждение в размере 700 грн.