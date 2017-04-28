также в разделеОбщество
В Украине выросла средняя зарплата
ГПУ просит Порошенко помочь в конфискации средств экс-чиновников 8
Путин назвал Украину значительным поставщиком наркотиков в РФ 11
СБУ: В Днипре на майские праздники могут быть провокации 13
В Киеве решили переименовать еще 11 улиц 17
НАБУ рассекретило декларации сотрудников СБУ 41
Суд признал недействительным решение об отмене декоммунизации в Одессе 33
Деньги со счетов Януковича перечислены в Госказначейство 50
ОБСЕ заявляет о снижении уровня насилия на Донбассе 10
Луценко сообщил детали конфискации средств со счетов Януковича 22
Компания Саакашвили будет поставлять уголь в Украину 59
Насирову сделали операцию 74
Луценко: «Деньги Януковича» конфисковали со 100 счетов 58
В Краматорске на трассе гонки по мотокроссу нашли тайник с гранатометами 26
Хуг: Подрыв авто ОБСЕ не был несчастным случаем 39
США передали украинским пограничникам оборудование на $21 миллион 29
Почти 2 миллиона украинцев нуждаются в психиатрической помощи 22
В Минкульте Польши заявили, что демонтаж памятника УПА был законным 43

Для получения монетизированной части экономии субсидий в местное управление социальной защиты нужно подать заявление, в котором указать реквизиты для перечисления средств – номер банковского счета или отделения «Укрпочты». Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам Розенко, до 1 июня предприятия-поставщики услуг должны сформировать списки людей, которые имеют экономию соответствующих энергоресурсов, и передать эти списки в управления соцзащиты населения.

«От человека потребуется только с 1 июля до 1 сентября подать в управление соцзащиты заявление с указанием или банковского счета, или отделения «Укрпочты», куда можно перечислить эти деньги», - сказал он.

Вице-премьер также подчеркнул, что выплата средств за экономию субсидий никоим образом не повлияет на размер самой субсидии в будущем. «Эта выплата никоим не повлияет на будущие назначения субсидий», - заверил он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что около 1,5 миллиона украинских семей, которые по результатам отопительного сезона сэкономили жилищные субсидии на газ и электроэнергию, используемую только для отопления помещения, получат денежное вознаграждение в размере 700 грн. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года