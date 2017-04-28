Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации ПАО «Финбанк».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Согласно решению правления Национального банка Украины от 27 апреля 2017 года «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Финбанк» исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение от 27 апреля 2017 года №1810 «О начале процедуры ликвидации ПАО «Финбанк» и делегирования полномочий ликвидатора банка», - сказано в сообщении.

В вязи с этим начата процедура ликвидации ПАО «Финбанк» с 28 апреля 2017 года до 27 апреля 2019 года включительно. Также назначено уполномоченное лицо Фонда гарантирования и делегированы все полномочия ликвидатора Юрию Ирклиенку сроком на два года - с 28 апреля 2017 года до 27 апреля 2019 года включительно.