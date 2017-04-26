Около 1,5 миллиона украинских семей, которые по результатам отопительного сезона сэкономили жилищные субсидии на газ и электроэнергию, используемую только для отопления помещения, в ближайшее время получат денежное вознаграждение от правительства. Об этом в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, осенью 2016-го правительство обещало украинцам денежную компенсацию за ведение в отопительный сезон разумного энергопотребления.

«Свое обещание правительство выполнило. Уже в ближайшее время семьи, которые обеспечили экономию энергоресурсов, получат вознаграждение за энергоэффективность – до 700 гривен наличными. Такой проект реализуется в Украине впервые и станет толчком к более глобальной монетизации, которая является важным приоритетом в работе правительства», - заявил Гройсман.

Правительственный проект монетизации сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату энергосберегающим домохозяйствам в эквиваленте стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что монетизацию субсидий провести невозможно.