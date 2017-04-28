Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила на систематическом взяточничестве двух офицеров Вооруженных сил, которые работали на КПВВ «Марьинка» в районе проведения антитеррористической операции.
По данным пресс-центра СБУ, майоры систематически требовали деньги с граждан, пересекающих линию разграничения. Выдачу одного пропуска злоумышленники оценивали в 200 гривен.
Оперативники спецслужбы задержали вымогателей во время получения очередного «пакета» неправомерной выгоды в размере тысячи гривен.
Правоохранители изъяли у задержанных боеприпасы, чужие паспорта и российскую валюту.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали сотрудничество взяточников с «ДНР/ЛНР» по ускоренному изготовлению пропусков.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.
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