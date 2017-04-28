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Количество заложников, удерживаемых членами незаконных вооруженных формирований, возросло до 128.

Об этом сообщила вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.   

«На сегодня заложников уже 128, в четверг стало известно о еще одном незаконно удерживаемом украинце», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, количество заложников на оккупированных территориях увеличивается за счет гражданских лиц.

«Хватают и выдвигают надуманные обвинения в шпионаже, диверсиях, терактах», - отметила она.

Напомним, накануне Геращенко заявила о 127 украинских пленных.

В пятницу, 28 апреля, начался процесс верификации лиц, которые совершили преступления против Украины, но не желают возвращаться на оккупированную территорию.

После проведения верификации и уточнения списков лиц, готовых к обмену, что планируется сделать до 15 мая, стороны намерены говорить о дате обмена.

 
ForUm

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