В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) планируют создать отдел по расследованию коррупции в Министерстве здравоохранения Украины.
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время конференции в пятницу, 28 апреля, передает РБК-Украина.
«Запланировано создание еще одного отдела детективов, которые будут расследовать коррупцию в Министерстве здравоохранения»,- сказал Сытник.
По его словам, вчера, 27 апреля, проводилось совещание НАБУ о сотрудничестве с Министерством здравоохранения. «У нас на подходе еще 50 детективов, которые будут этим заниматься»,- резюмировал директор НАБУ.
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