также в разделеМир
Трамп о своем президентстве: Я думал, будет проще 53
«Скотина тупая»: российский писатель оскорбил и облил водой ведущую 204
В Белом доме подвели итоги 100 дней президентства Трампа 42
Депутат из делегации Аграмунта заявил, что россияне им манипулировали 35
Трамп не исключил «крупного конфликта» с КНДР 39
Протестующие захватили парламент Македонии 86
Навального облили зеленкой: он получил химический ожог глаза 63
Меркель призвала британцев избавиться от иллюзий 45
Ученые NASA обнаружили «ледяную» планету 32
Египет летом введет систему электронных виз 26
США ужесточат санкции против КНДР 27
США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету 72
СМИ: Дочь Путина продает пентхаус в Нидерландах 106
ЕП начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности 45
Польша рассекретила документ о Смоленской катастрофе 147
В России разбился истребитель-перехватчик 85
Google меняет алгоритм поиска для борьбы с фейками 76
Суд заблокировал еще один указ Трампа 52

Во время столкновений между демонстрантами и полицией, которые произошли у здания парламента Македонии и внутри помещения вечером в четверг, 27 апреля, были ранены 77 человек. Как сообщает агентство AP со ссылкой на данные полиции, среди раненых – 22 полицейских и трое македонских депутатов.

Демонстранты, многие из которых сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание парламента после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента – этнического албанца Талата Джафери. Во время столкновений в парламенте был ранен лидер социал-демократов Зоран Заев и несколько его однопартийцев, передает DW.

Впоследствии президент Македонии Гьорге Иванов выступил с телеобращением, в котором призвал к спокойствию и «взвешенному и ответственному поведению».

Глубокий политический кризис в Македонии продолжается с декабря прошлого года. Политическая сила экс-премьера Груевски выиграла выборы зимой, однако не смогла возобновить коалицию и назначить правительство. В частности, правящая консервативная партия и социал-демократы не могут договориться относительно требования ввести албанский как второй официальный язык.

Напомним, консул Украины в Македонии рекомендует украинцам воздержаться от посещения центра столицы страны – Скопье.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года