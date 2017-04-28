Во время столкновений между демонстрантами и полицией, которые произошли у здания парламента Македонии и внутри помещения вечером в четверг, 27 апреля, были ранены 77 человек. Как сообщает агентство AP со ссылкой на данные полиции, среди раненых – 22 полицейских и трое македонских депутатов.

Демонстранты, многие из которых сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание парламента после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента – этнического албанца Талата Джафери. Во время столкновений в парламенте был ранен лидер социал-демократов Зоран Заев и несколько его однопартийцев, передает DW.

Впоследствии президент Македонии Гьорге Иванов выступил с телеобращением, в котором призвал к спокойствию и «взвешенному и ответственному поведению».

Глубокий политический кризис в Македонии продолжается с декабря прошлого года. Политическая сила экс-премьера Груевски выиграла выборы зимой, однако не смогла возобновить коалицию и назначить правительство. В частности, правящая консервативная партия и социал-демократы не могут договориться относительно требования ввести албанский как второй официальный язык.

Напомним, консул Украины в Македонии рекомендует украинцам воздержаться от посещения центра столицы страны – Скопье.