Проблемы с документами настигли и тех жителей Донбасса, кто уехал оттуда много лет назад. Если предприятие, на котором вы начинали свою трудовую деятельность, не контролируется украинской властью, доказать, что вы там когда-то работали и имеете право на пенсию достаточно сложно.

С такой неприятностью столкнулся наш читатель. Он 12 лет трудился на шахте в Донецкой области, а потом вместе с семьей переехал в Киев, где занялся бизнесом. Но когда пришла пора оформлять пенсию, выяснилось, что ему нужно через суд подтверждать наличие трудового стажа на Донбассе. Как это сделать и кто рискует столкнуться с правовыми нестыковками, разбирался ForUm.

У кого могут возникнуть проблемы?

Понятие «страховой стаж» появилось в Украине с 1 января 2004 года. Начиная с этого времени информацию о нем предоставляет отдел персонифицированного учета территориального управления Пенсионного фонда Украины.

«С 2000 года в Украине существует Единый реестр застрахованных лиц, который ведется в электронном виде, и содержит данные о платежах в Пенсионный фонд Украины за каждого работника. Именно по отчислениям и определяется страховой стаж работника, согласно которому затем оформляется пенсия. Кроме того с 1 января 2004 года (с даты вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании») в пенсионном законодательстве применяется понятие «страховой стаж». Именно с 01.01.2004 для зачисления в стаж лица определенного месяца работы необходимо, чтобы за этот месяц из заработка были уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса. Информацию о страховом стаже застрахованных лиц, начиная с 1 января 2004 года, предоставляет отдел персонифицированного учета территориального управления Пенсионного фонда Украины. Стаж работы до 1 января 2004 зачисляется на условиях ранее действовавшего законодательства», - сообщили в Департаменте пенсионного обеспечения Минсоцполитики.

То есть, тем, кто пришел на предприятие, оказавшееся на неподконтрольной территории, после 1 января 2004 года, волноваться не о чем. Вся необходимая для оформления пенсии информация находится в электронной базе данных, доступ к которой есть из любой точки Украины. Подтверждать стаж придется тем, кто работал на таких предприятиях ранее 2004 года. Причем, наличие или отсутствие статуса внутренне перемещенного лица здесь роли не играет.

Как подтвердить страховой стаж?

В Минсоцполитики также утверждают, что основным документом, подтверждающим наличие страхового стажа, является трудовая книжка.

«При отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения трудового стажа принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, справки, выписки из приказов, лицевые счета и сведения о выдаче заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы», - отмечают специалисты министерства.

Кроме того, если вышеуказанных документов нет, для подтверждения трудового стажа принимаются членские билеты профсоюзов. Но таким образом можно подтвердить только тот период работы, во время которого были уплачены членские взносы в профсоюз.

Аналогичный ответ предоставил и Пенсионный фонд Украины. При этом в ПФУ дополнительно отметили некоторые особенности процедуры для тех, кто претендует на получение пенсии на льготных условиях.

«В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют сведения, определяющие право на пенсию на льготных условиях или за выслугу лет, установленные для отдельных категорий работников, для подтверждения специального трудового стажа принимаются уточняющие справки предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников», - сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

«Если предприятия, учреждения, организации или их правопреемники размещаются на временно оккупированной территории Украины или в районах проведения антитеррористической операции, специальный трудовой стаж может подтверждаться по данным, имеющимся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования», - добавили в ПФУ.

Что советуют юристы?

В итоге, получается, что зачастую гражданам, столкнувшимся с такой проблемой, нужно ехать за подтверждающими справками на неподконтрольную территорию. Но в силу правовых коллизий добиваться признания этого документа нужно в суде.

«К нам часто обращаются граждане с такими проблемами. Положительная практика у наших центров есть. Все зависит от того, какой именно страховой стаж нужно подтвердить», - объясняет заместитель директора Четвертого киевского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Сергей Бреус.

По его словам, украинцам, попавшим в ту же ситуацию, что и наш читатель, все же нужно ехать на неподконтрольную территорию за справкой о подтверждении периода страхового стажа и размеров заработной платы. По возможности этот документ нужно заверить у ответственных должностных лиц предприятия. После этого, вернувшись на подконтрольную территорию Украины, следует обращаться в суд для признания факта, имеющего юридическое значение.

«Как показывает отечественная судебная практика и практика Европейского суда по правам человека, документы, выданные оккупационными властями, могут быть признаны, если их непризнание влечет за собой существенное нарушение или ограничение прав граждан, в связи с этим факты наличия страхового стажа на временно оккупированной территории беспрепятственно устанавливаются судебными решениями», - объяснил Сергей Бреус.

Юрист также добавил, что граждане Украины имеют право на бесплатную правовую помощь. Потому если услуги частного адвоката им не по карману, с такой проблемой можно обратиться в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

«Я лично советую всем обращаться к адвокатам не в частном порядке, а в местные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Здесь есть адвокаты, которые оказывают квалифицированную правовую помощь за счет государственных средств. Они мотивированы и заинтересованы в положительном результате. Также у наших центров есть много партнерских организаций, которые также оказывают правовую помощь бесплатно. То есть, даже если лицо не подпадает под действие Закона Украины «О бесплатной правовой помощи», мы можем посоветовать обратиться к нашим партнерам», - заверил Бреус.

Отметим также, что в будущем с аналогичными проблемами могут столкнуться и внутренние переселенцы, покидавшие свои дома в срочном порядке, не думая о трудовых книжках и справках с места работы. Возможно, в проекте пенсионной реформы этот момент будет учтен, а его авторы предусмотрят «предохранители», гарантирующие права граждан на получение пенсии. Но пока добиваться соблюдения этого права приходится через суд.