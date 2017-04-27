Депутат Киевского областного совета, председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций задержан на взятке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Указанный депутат требовал от директора одного из предприятий Киевской области 10 тыс. долларов за согласование возглавляемой им комиссией проекта решения облсовета о предоставлении предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также за принятие всех зависящих от него мер по принятию этого решения на сессии Киевского областного совета», - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 6 тыс. долларов и принятия Киевским областным советом решения о согласовании ходатайства субъекта предпринимательской деятельности по предоставлению специального разрешения на пользование недрами.

В настоящее время в помещении Киевского областного совета и по месту жительства фигуранта проводятся обыски.

Следственные действия продолжаются.

По данным Украинской правды, задержан депутат от «Свободы» Максим Запаскин.