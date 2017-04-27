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Полиция готова к любым осложнениям во время проведения «Евровидения-2017». Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что вопрос безопасности и порядка будет на высшем уровне.

«Полиция готова и работает в усиленном режиме. Необходимое количество нарядов, сил и средств привлечено к обеспечению охраны общественного порядка», – отметил Бушуев.

По его словам, подготовка к возможным осложнениям также является элементом составляющей системы безопасности. Поэтому ее также рассматривали во время проведения учений на прошлой неделе в Новых Петровцах, Киевской области.

«Я убежден, что в режиме усиленного несения службы будут работать и другие правоохранительные органы. Следовательно, мы готовы к осложнениям обстановки, если это будет иметь место», – сообщил Бушуев.

Он отметил, что одной из основных задач полиции во время проведения международного песенного конкурса в столице будет обеспечение бесперебойного существования транспортной инфраструктуры. Он также добавил, что полиция сейчас принимает все необходимые меры для того, чтобы транспортные потоки не превращались в километровые пробки.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
ForUm

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