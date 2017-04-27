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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить Львову до 20 млн евро для решения проблемы управления твердыми бытовыми отходами. Об этом в Facebook сообщил старший советник ЕБРР в Восточной Европе и Кавказе Антон Усов.

«Этот крупный украинский город с населением около 750 тыс. ежегодно производит около 250 тыс. т твердых бытовых отходов. Утилизация этих отходов с недавних пор стала для города чрезвычайно проблематичным вопросом», - отмечает он.

По словам Усова, в зависимости от результатов технико-экономического обоснования ЕБРР может предоставить финансирование в размере до 20 млн евро на несколько ключевых задач: строительство сортировочной станции для начала раздельного сбора отходов, а также реализация первого этапа реконструкции Грибовичского полигона и первого этапа строительства компостного завода.

Он подчеркнул, что данный проект предполагает возможное софинансирование со стороны других международных организаций и может быть подписан в 3-м квартале 2017 года.

Напомним, 22 марта городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что стране необходим запасной полигон для складирования твердых бытовых отходов и предложил обустроить его в Чернобыльской зоне.

21 апреля Садовый заявил о прекращении мусорной блокады Львова.
ForUm

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