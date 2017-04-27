Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили киевскую коммерческую структуру на незаконной продаже российского программного продукта «1С» на временно оккупированных территориях Донбасса.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что менеджмент киевского представительства российского разработчика заключил ряд договоров на поставку и техническую поддержку продукта с предприятиями и дилерами, которые работают в так называемых «ДНР/ЛНР».
Во время обысков в киевском офисе коммерсантов оперативники спецслужбы изъяли документацию, подтверждающую факты противоправной продажи этого программного продукта на временно оккупированных территориях.
«Специалисты СБУ зафиксировали, что администрирование, обновление и поддержка этих программ осуществляется с территории Российской Федерации, в том числе через удаленный доступ к оборудованию киевского представительства российской компании», - говорится в сообщении.
По их заключению, «обнаружен очередной факт наличия скрытого контроля спецслужб РФ за ситуацией в государственном и частном секторе экономики Украины, а также за предприятиями, которые расположены на территориях «ЛНР/ДНР».
Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Планируется дополнительная квалификация по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
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