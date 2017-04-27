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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили киевскую коммерческую структуру на незаконной продаже российского программного продукта «1С» на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что менеджмент киевского представительства российского разработчика заключил ряд договоров на поставку и техническую поддержку продукта с предприятиями и дилерами, которые работают в так называемых «ДНР/ЛНР».

Во время обысков в киевском офисе коммерсантов оперативники спецслужбы изъяли документацию, подтверждающую факты противоправной продажи этого программного продукта на временно оккупированных территориях.

«Специалисты СБУ зафиксировали, что администрирование, обновление и поддержка этих программ осуществляется с территории Российской Федерации, в том числе через удаленный доступ к оборудованию киевского представительства российской компании», - говорится в сообщении.

По их заключению, «обнаружен очередной факт наличия скрытого контроля спецслужб РФ за ситуацией в государственном и частном секторе экономики Украины, а также за предприятиями, которые расположены на территориях «ЛНР/ДНР».

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Планируется дополнительная квалификация по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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