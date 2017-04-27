Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский (группа европейских народников) считает, что отставки президента ПАСЕ Педро Аграмунта завтра, 28 апреля, не будет, однако она неотвратима.

По словам Логвинского, вчера, 26 апреля, группой европейских народников, в состав которой входит и Аграмунт, было принято решение о проведении сегодня внеочередного заседания с целью заявить позицию относительно отставки президента.

«Заседание группы должно состояться сегодня, поскольку завтра утром будет заседание Бюро (ПАСЕ), на котором должен рассматриваться вопрос отставки. Но это решение было отменено сегодня утром, а потому не будет вынесено на Бюро (ПАСЕ). Таким образом, вопрос Аграмунта в пятницу рассматриваться не будет. В свою очередь это также говорит и о том, что заявления, которого требовали он него социалисты, нет (группа социалистов требовала заявления до визита испанского короля, который проходит сегодня)», - сказал вице-президент ПАСЕ, сообщает УНИАН.

В этой связи он не исключил, что в пятницу, 28 апреля, Аграмунт заявит, что «намерен уйти в отставку, но в таком случае он остается исполнять обязанности президента». «Таким образом все откладывается. У него нет шансов не уйти, но де-факто он может остаться минимум до следующего заседания Бюро в Праге в конце мая, а максимум - до следующей сессии, которая будет летом», - считает Логвинский.

Он также отметил, что такой сценарий является частью политических договоренностей.

Сегодня выступление в пленарном зале Парламентской ассамблеи короля Испании Филиппа VI состоялось в отсутствие Аграмунта, заседание вел вице-президент от Испании.

Напомним, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт, депутаты Хорди Шукла и Ален Детекс посетили Сирию вместе с делегацией российских депутатов. Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были введены против нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма.

24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи из-за его поездки с российской делегацией в Сирию. Ряд других депутатов поддержали требования Украины и призвали Аграмунта подать в отставку.

В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился.

25 апреля член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.

Сегодня, 26 апреля, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки.