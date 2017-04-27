Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование относительно торговли с временно оккупированным Крымом французскими компаниями Peugeot и «Ашан». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В прокуратуру поступило обращение народного депутата Украины Алексея Гончаренко по проверке фактов, изложенных в одном из интернет-изданий, о размещении на официальных сайтах дилеров французских компаний, а именно «Peugeot» и «Ашан», информации об их представительствах на временно оккупированной территории полуострова Крым», - отмечается в сообщении.

По результатам рассмотрения обращения прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

«В ходе досудебного расследования следствие установит законность поставок товаров на территорию Крыма в соответствии с требованиями действующего законодательства в части соблюдения порядка въезда и выезда, и в случае выявления нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре.

Также будут направлены запросы в главные офисы этих компаний для урегулирования вопроса по информации на дилерских сайтах о размещении автосалонов и магазинов на территории полуострова.

Материалы уголовного производства, в соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» направлены в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности.