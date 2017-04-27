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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили семью бывшего чиновника времен Януковича на финансировании террористической организации «ДНР».

Об этом на брифинге сообщил начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что дочь экс-чиновника является секретарем фейкового общественного движения «Донецкая республика».

«При содействии главарей террористов она в 2015 году незаконно стала обладательницей Донецкого ликероводочного комбината. Зарегистрированная злоумышленницей компания платит террористам налоги и пополняет деньгами так называемый «фонд Захарченко», - сообщили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что часть противоправно полученной прибыли женщина посылает отцу для легализации ее на контролируемой украинскими властями территории. На эти деньги экс-чиновник скупал недвижимость и вкладывал в различные бизнес-проекты.

Во время санкционированных обысков по месту жительства, в офисе и банковских ячейках, принадлежащих экс-чиновнику, оперативники СБУ изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с временно оккупированными территориями.

Правоохранители также обнаружили более миллиона долларов США, 130 тысяч евро, большое количество золота в слитках и изделиях.

Ткачук отметил, что речь идет о бывшем первом заместителе председателя Государственной миграционной службы Викторе Шейбуте и его дочери Екатерине.  

 
ForUm

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