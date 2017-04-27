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Причиной гибели двоих военных на Чугуевском полигоне могла стать халатность. Об этом сообщил заместитель военного прокурора сил АТО подполковник Виталий Панченко.

Он отметил, военные получили осколочные ранения. Погибшим было 40 и 46 лет, сообщает 5 канал.

«Во время учений с использованием боевых машин БМП-1 констатирован факт смерти двух военнослужащих по контракту. У обоих обнаружены осколочные ранения», - рассказал Панченко.

Следствие не исключает, что к трагедии привела халатность. В частности, сейчас рассматривается версия, что военные стояли слишком близко к военной технике.

Кроме того, Панченко сообщил, что вблизи военнослужащих разорвался снаряд.

По его словам, сейчас проводится экспертиза, результаты которой обнародуют через несколько дней.

Напомним, 26 апреля во время учебных стрельб на Чугуевском полигоне погибли двое военных ВСУ.
ForUm

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