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Народный депутат Олег Ляшко не задал главному антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому ни одного вопроса по своему делу относительно благосостояния. Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры сказал, комментируя журналистам визит лидера Радикальной партии в САП в четверг, 27 апреля.

«Если есть подозрение на незаконное обогащение, то, пожалуйста, покажи принципиальную позицию – и предоставь информацию, которая опровергает все эти факты. А делать эти шоу – я уверен, что это шоу не добавит рейтинга ни ему, ни его политической силе», – сказал Холодницкий.

«Прокуратура за рейтингами не гоняется, для нас главное, чтобы был закон – независимо от того, политические интересы каких партий наши расследования будут задевать», – добавил он, реагируя на слова Ляшко о том, что Холодницкий потеряет рейтинг из-за своих действий, сообщает «Украинская правда».

По словам Холодницкого, Ляшко выбрал «шоу и цирк», но прокуроры САП и детективы НАБУ «не будут вестись на эти провокации».

«Он информации никакой не предоставил (по громким делам. – Ред.) – это были какие-то записи на бумаге A4, (написанные) собственноручно, такие, как темники… Когда будет официальное депутатское обращение, с изложением фактажа – а не просто голословно, тогда будет соответствующая реакция. Пока что это были просто крики, вопли и игра на публику», – сказал руководитель САП.

Он подчеркнул, что для объявления подозрений необходимо установить факты, провести расследования, а политики часто делают из этого процесса шоу.

«То, что вытворяет Ляшко, когда только начато производство, а уже скандал, что кто-то кого-то преследует – это просто шоу», – сказал Холодницкий.

Напомним, сегодня Ляшко посетил САП.

Как известно, директор НАБУ Артем Сытник 24 апреля сообщил, что в ведомство поступило уголовное дело от САП относительно якобы незаконного обогащения народного депутата Олега Ляшко.

По информации СМИ, за последний год нардеп и лидер РПЛ Ляшко вместе с женой приобрел недвижимости на 20 млн грн.

В начале 2016 года гражданская жена нардепа – Росита Сайранен – ​​приобрела в Киеве земельный участок на 600 кв. м для сельского хозяйства. Однако на участке уже построен двухэтажный дом на 300 кв. м. В декларации политика это имущество не указано.

В то же время Ляшко в этом году купил себе дом и земельные участки в элитном Козине. Площадь поместья – 550 кв. м. Общая стоимость – 15 млн грн. В интервью журналистам Ляшко убеждал, что приобрел имущество в кредит, однако в декларации и в выписке на недвижимость данные о кредите или ипотеке отсутствуют.
ForUm

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