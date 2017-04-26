также в разделеОбщество
Беларусь планирует направить гумпомощь на Донбасс 9
Путин предоставил гражданство украинскому социологу 24
САП: Источники поступления денег для залога Насирова законны 13
ЕС создаст в Украине 20 образцовых отделов полиции 15
В Минске договорились о скорейшей верификации списков заложников 19
В РФ подсчитали, во сколько обойдется электроснабжение ОРЛО 21
Насиров: Знаменитое клетчатое одеяло мне подбросили 44
К осени три ТЭС переведут на уголь газовой группы 32
Кабмин выделил Балаклее еще 45 миллионов 16
СБУ разоблачила 8 компаний, использовавших российские шпионские программы 65
Украинцы получат компенсацию за экономию субсидий до сентября 55
Луценко: Российский табачный монополист уплатил в госбюджет 300 миллионов штрафа 49
Порошенко одобрил изменения в ПДД 46
САП обжаловала меру пресечения Мартыненко 24
Киев просит усилить давление на Москву из-за приговора Зейтуллаеву 18
Беларусь готова помочь Украине в создании заповедника в Чернобыльской зоне 23
В Крыму заключенный украинец перерезал себе вены 27
Новый саркофаг над ЧАЭС введут в эксплуатацию в ноябре 14

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы стороны выразили готовность возобновить поставки воды в ОРЛО в полном объеме. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает 112 Украина.

«Более результативной оказалась дискуссия по поставкам воды в ОРДЛО. В ходе обсуждения стороны показали общую готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в полном объеме», - прокомментировал Сайдик.

Коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» является поставщиком воды для 80 тыс. жителей Луганской области, которые проживают на контролируемой украинской властью территории, а также около 1,2 млн жителей Луганской области на временно оккупированных территориях.

Украина с 1 декабря 2016 года из-за долгов прекратила подачу водоснабжения в отдельные районы Луганской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года