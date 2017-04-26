В ходе заседания Трехсторонней контактной группы стороны выразили готовность возобновить поставки воды в ОРЛО в полном объеме. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает 112 Украина.

«Более результативной оказалась дискуссия по поставкам воды в ОРДЛО. В ходе обсуждения стороны показали общую готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в полном объеме», - прокомментировал Сайдик.

Коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» является поставщиком воды для 80 тыс. жителей Луганской области, которые проживают на контролируемой украинской властью территории, а также около 1,2 млн жителей Луганской области на временно оккупированных территориях.

Украина с 1 декабря 2016 года из-за долгов прекратила подачу водоснабжения в отдельные районы Луганской области.