Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отвергает все обвинения относительно его незаконного обогащения, в частности, относительно приобретения им дома за 15 млн грн. Об этом он заявил журналистам перед посещением Специальной антикоррупционной прокуратуры.

«Я действительно в начале этого года приобрел дом, который я до этого арендовал. Я честно указал стоимость этого дома и заплатил все налоги за него», - сказал депутат.

Ляшко отметил, что он пока не заплатил за дом, потому что по условиям договора, который был заключен, он купил его в рассрочку, сообщает Укринформ.

«А борцы с коррупцией заявили, что я якобы купил его. 15 млн – это стоимость дома, которую я, в соответствии с договором, буду платить следующие 5 лет. Поэтому я утверждаю, что никаких оснований для возбуждения против меня дел нет», - отметил Ляшко.

Как известно, директор НАБУ Артем Сытник 24 апреля сообщил, что в ведомство поступило уголовное дело от САП относительно якобы незаконного обогащения народного депутата Олега Ляшко.

По информации СМИ, за последний год нардеп и лидер РПЛ Ляшко вместе с женой приобрел недвижимости на 20 млн грн.

В начале 2016 года гражданская жена нардепа – Росита Сайранен – ​​приобрела в Киеве земельный участок на 600 кв. м для сельского хозяйства. Однако на участке уже построен двухэтажный дом на 300 кв. м. В декларации политика это имущество не указано.

В то же время Ляшко в этом году купил себе дом и земельные участки в элитном Козине. Площадь поместья – 550 кв. м. Общая стоимость – 15 млн грн. В интервью журналистам Ляшко убеждал, что приобрел имущество в кредит, однако в декларации и в выписке на недвижимость данные о кредите или ипотеке отсутствуют.