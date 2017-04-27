также в разделеПолитика
Киев готовит ноту в МИД Польши из-за демонтажа памятника воинам УПА 15
Холодницкий о визите Ляшко в САП: Крики, вопли и игра на публику 80
Тимошенко: Суд запретил «земельный» референдум по личному указанию Президента 27
В Европарламенте заявили, что безвиз для Украины заработает с 11 июня 52
Джонсон: Британия не признает аннексию Крыма 20
Порошенко уволил посла, который заставил Путина защищаться 173
В Беларуси Порошенко подарили икону 33
МИД Украины: Россия использует Аграмунта для дискредитации ПАСЕ 118
От Аграмунта требуют заявление об отставке до визита в ПАСЕ короля Испании 34
Арьев: Президент ПАСЕ держится за кресло 68
Лукашенко пообещал, что Беларусь не втянут в войну против Украины 132
Порошенко: Двери Европы для Украины открыты 1679
Послы ЕС поддержали предоставление Украине безвиза 170
САП: Ляшко во время допроса обзывал детективов нецензурными словами 143
ЦИК принял к рассмотрению документы по референдуму о запрете продажи земли 40
Послы ЕС утвердят безвиз для Украины без обсуждения 95
Геращенко требует отозвать докладчика по Украине в ПАСЕ 160
Геращенко: Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку 196

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отвергает все обвинения относительно его незаконного обогащения, в частности, относительно приобретения им дома за 15 млн грн. Об этом он заявил журналистам перед посещением Специальной антикоррупционной прокуратуры. 

«Я действительно в начале этого года приобрел дом, который я до этого арендовал. Я честно указал стоимость этого дома и заплатил все налоги за него», - сказал депутат.

Ляшко отметил, что он пока не заплатил за дом, потому что по условиям договора, который был заключен, он купил его в рассрочку, сообщает Укринформ.

«А борцы с коррупцией заявили, что я якобы купил его. 15 млн – это стоимость дома, которую я, в соответствии с договором, буду платить следующие 5 лет. Поэтому я утверждаю, что никаких оснований для возбуждения против меня дел нет», - отметил Ляшко. 

Как известно, директор НАБУ Артем Сытник 24 апреля сообщил, что в ведомство поступило уголовное дело от САП относительно якобы незаконного обогащения народного депутата Олега Ляшко.

По информации СМИ, за последний год нардеп и лидер РПЛ Ляшко вместе с женой приобрел недвижимости на 20 млн грн.

В начале 2016 года гражданская жена нардепа – Росита Сайранен – ​​приобрела в Киеве земельный участок на 600 кв. м для сельского хозяйства. Однако на участке уже построен двухэтажный дом на 300 кв. м. В декларации политика это имущество не указано.

В то же время Ляшко в этом году купил себе дом и земельные участки в элитном Козине. Площадь поместья – 550 кв. м. Общая стоимость – 15 млн грн. В интервью журналистам Ляшко убеждал, что приобрел имущество в кредит, однако в декларации и в выписке на недвижимость данные о кредите или ипотеке отсутствуют.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года