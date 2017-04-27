В случае подписания мэром Одессы Геннадием Трухановым решения Одесского горсовета о возвращении старых названий улицам, его могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«По поводу одесского «реванша». Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того – это пропаганда коммунистического тоталитарного режима», – отметил он.

По словам Вятровича, если мэр Одессы Геннадий Труханов подпишет это решение, то он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, вчера, 26 апреля, Одесский городской совет вернул названия части улиц, которые переименовал бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.