В случае подписания мэром Одессы Геннадием Трухановым решения Одесского горсовета о возвращении старых названий улицам, его могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.
«По поводу одесского «реванша». Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того – это пропаганда коммунистического тоталитарного режима», – отметил он.
По словам Вятровича, если мэр Одессы Геннадий Труханов подпишет это решение, то он должен быть привлечен к уголовной ответственности.
Напомним, вчера, 26 апреля, Одесский городской совет вернул названия части улиц, которые переименовал бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.
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